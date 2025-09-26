Подмосковный клинический наркодиспансер получил аппарат за 80 млн рублей

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере появилось новое оборудование, которое позволит врачам значительно точнее выявлять даже минимальные следы наркотических веществ в организме. Речь идет о жидкостном хроматомасс-спектрометре.

Устройство позволяет проводить высокоточный анализ.

«Новый аппарат стоимостью более 81 миллиона рублей позволит на высоком уровне проводить исследования на наличие наркотических веществ в организме», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Особенность модели — высокие производительность и скорость.

«Новый комплекс поможет находить минимальные, следовые количества веществ в сложных образцах — например, психоактивные вещества, лекарства или продукты их распада в биологических пробах. Прибор способен выявлять даже самые низкие концентрации нужных веществ в крови и моче, повысит точность анализов, ускорит их проведение», — рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Развитие наркологической службы в регионе не ограничивается обновлением лабораторной базы.

Сейчас в Подмосковье действует разветвленная сеть специализированных учреждений, где оказывают амбулаторную и стационарную помощь людям с зависимостями.

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере пациенты могут пройти курс лечения и медицинской реабилитации. Если человек осознает, что самостоятельно справиться с зависимостью не получается, ему достаточно обратиться к психиатру-наркологу по месту жительства, где он получит квалифицированную помощь.