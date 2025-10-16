Подмосковный колледж «Энергия» передал гуманитарную помощь бойцам СВО

Курсанты и преподаватели подмосковного колледжа «Энергия» собрали и отправили гуманитарную помощь для участников СВО. Груз передали бойцам Добровольческой разведывательно-штурмовой бригады Благоверного князя Александра Невского.

Гуманитарную помощь передали бойцам на территории ЛНР, рассказали в Минобразования Подмосковья. На собранные средства закупили инструменты, продукты и сладости. Кроме того, директор колледжа Константин Подоляк передал военнослужащим ноутбук, а родительский комитет — роутеры для стабильной работы в интернете.

Вещи сортировали и собирали курсанты Старокупавинского подразделения. Гуманитарную миссию в ЛНР возглавил преподаватель и участник СВО Дмитрий Карпухин, а также руководитель СП ЦИТП Сергей Тимошинов.