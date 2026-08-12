Подмосковный кардиолог Мутаев: аритмия повышает риск образования тромбов

Аритмия возникает при нарушении электрических импульсов, регулирующих работу сердца. В результате оно начинает сокращаться слишком быстро, медленно или нерегулярно. О причинах и профилактике этого состояния рассказал кардиолог Чеховской больницы Магомедали Мутаев.

Нарушения ритма могут быть связаны с заболеваниями сердца и щитовидной железы, повышенным давлением, курением, стрессом и переутомлением. Иногда перебои появляются у здоровых людей после сильных эмоций, интенсивной нагрузки или недосыпа, но оставлять симптомы без внимания не следует

Важно установить причину нарушения ритма и при необходимости начать лечение. Современные методы диагностики позволяют выявлять аритмии даже в тех случаях, когда человек не ощущает выраженных изменений самочувствия.

Некоторые виды аритмии повышают риск образования тромбов, инсульта и ухудшения работы сердца. Для диагностики проводят ЭКГ, а при периодических нарушениях назначают суточное мониторирование.

Обратиться к врачу необходимо при перебоях, «замирании» или учащенном сердцебиении, головокружении, слабости, одышке, боли и давлении в груди, потемнении в глазах или потере сознания. При резком ухудшении состояния, выраженной одышке, обмороке или боли в груди нужно вызвать скорую помощь.

«Снизить риск развития аритмии поможет ряд несложных действий: контроль артериального давления, уровня сахара и холестерина в крови, физическая активность и соблюдение режима сна. Отказ от курения, ограничение употребления алкоголя, умеренное потребление кофеина, сбалансированное питание и поддержание нормального веса снижают нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — заключил кардиолог.

Регулярная диспансеризация и лечение хронических заболеваний позволяют вовремя предотвратить осложнения.

Запись к врачам Чеховской больницы доступна по номеру 122, на региональном портале «Здоровье», через приложения «ЕМИАС.инфо» и «Здоровье», а также в инфоматах поликлиник.