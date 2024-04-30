Подмосковный яхтсмен выиграл 2-й этап Кубка России | 360°

Подмосковье 30 апреля 2024, 16:40 Подмосковный яхтсмен выиграл 2-й этап Кубка России источник фото:Елена Разина

Читать 360 в

Яхтсмен из Подмосковья выиграл золотую медаль на втором этапе соревнований Кубка России по парусному спорту. Турнир прошел в Сочи с 22 по 28 апреля.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, призер чемпионата Европы, многократный чемпион России и обладатель Кубка России Сергей Комиссаров победил в гонке «Лазер-стандарт». Второе и третье места достались спортсменам из Санкт-Петербурга Максиму Шапошникову и Дмитрию Тимофееву.

Реклама

Турнир провели в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».