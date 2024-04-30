Подмосковный яхтсмен выиграл 2-й этап Кубка России | 360°

30 апреля 2024, 16:40
Подмосковный яхтсмен выиграл 2-й этап Кубка России
Яхтсмен из Подмосковья выиграл золотую медаль на втором этапе соревнований Кубка России по парусному спорту. Турнир прошел в Сочи с 22 по 28 апреля.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, призер чемпионата Европы, многократный чемпион России и обладатель Кубка России Сергей Комиссаров победил в гонке «Лазер-стандарт». Второе и третье места достались спортсменам из Санкт-Петербурга Максиму Шапошникову и Дмитрию Тимофееву.
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Турнир провели в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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