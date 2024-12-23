Подмосковный инвестстандарт ЦУР «Бизнес» внедрят в регионах в 2025 году

Межрегиональный форум «Внедрение регионального инвестиционного стандарта в муниципалитетах» прошел в Красногорске. Представители инвесткоманд из разных регионов обменялись опытом.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, региональный инвестстандарт в Подмосковье работает эффективно.

«Мы не только успешно внедрили все его элементы, но и предложили новый — ЦУР „Бизнес“, который обеспечивает обратную связь с бизнесом», — сказала Зиновьева.

Она добавила, что в следующем году его планируется распространить по всей стране. Этот цифровой сервис позволяет следить онлайн за проектами, которые реализуются в регионе.

Практику АИС «Инвестор» внедрили в Подмосковье для сокращения сроков реализации проекта и повышения процедур сопровождения.

«На сегодняшний день в систему внесено более 1200 проектов, находящихся под контролем инвестблока правительства Московской области. Мы активно работаем над улучшением инвестиционной политики, чтобы повышать», — заключила Зиновьева.