Подмосковный инфекционист Коршунов напомнил о важности прививок от пневмококка

С возрастом защита организма от инфекций становится слабее, а пневмококк остается опасным возбудителем, способным вызывать серьезные заболевания. Об этом рассказал врач-инфекционист Мытищинской областной клинической больницы Михаил Коршунов.

По словам специалиста, бактерия Streptococcus pneumoniae может стать причиной не только распространенных заболеваний, таких как отит и синусит, но и тяжелых осложнений — пневмонии, менингита и сепсиса.

У людей 55+ такие болезни протекают тяжелее, чаще требуют госпитализации и дольше дают о себе знать даже после выздоровления.

Повышенный риск связан с возрастным снижением активности иммунной системы и наличием хронических заболеваний, среди которых диабет, болезни сердца и легких. Кроме того, у пожилых людей симптомы инфекции могут проявляться не всегда привычно: вместо высокой температуры и кашля могут появиться выраженная слабость, нарушения сознания или снижение давления, из-за чего обращение за медицинской помощью иногда откладывается.

Вакцинацию против пневмококковой инфекции не стоит откладывать до осени. Бактерия не зависит от времени года, а организму требуется несколько недель после прививки, чтобы сформировать полноценную защиту.

Выбор препарата и схему вакцинации определяет врач индивидуально, учитывая возраст пациента, состояние здоровья и историю предыдущих прививок. Особое внимание профилактике следует уделить людям старше 55 лет, пациентам с хроническими заболеваниями, курильщикам и тем, кто принимает препараты, влияющие на иммунитет.

Перед процедурой необходимо пройти осмотр специалиста. Временным противопоказанием могут стать острые инфекции или обострение хронических заболеваний.

Также следует вести личный учет прививок, где указаны дата вакцинации, название и серия препарата. При этом важно помнить, что витамины и прочие средства для иммунитета не способны заменить вакцинацию, поскольку только прививка формирует специфическую защиту от пневмококка.

Дополнительно снизить риск заражения помогают соблюдение правил гигиены, контроль хронических заболеваний и ограничение контактов с людьми, имеющими признаки инфекции. Решение о вакцинации необходимо принимать совместно с врачом после оценки индивидуальных особенностей здоровья.

Привиться от пневмококковой инфекции жители могут во время профилактических мероприятий, в том числе в рамках единого дня диспансеризации, который пройдет 25 июля.