Подмосковный холдинг «Рота-Агро» пригласил студентов на стажировку

Подмосковный холдинг «Рота-Агро» принял участие в стратегической сессии-ярмарке вакансий в МВА имени К. И. Скрябина. Студентам рассказали о ключевых направлениях работы компании и востребованных профессиях в агропроме, сообщили в Минсельхозпроде региона.

Компания объединяет несколько предприятий в Московской области, занимающихся животноводством и растениеводством. Ей принадлежат порядка 10 тысяч гектаров земли для выращивания кормов. Также «Рота-Агро» развивает сектор переработки.

В 2024 году холдинг открыл завод по выпуску сыров, мощность которого составляет около 12 тонн продукции в сутки и до пяти тысяч тонн в год.

На ярмарке сотрудники «Рота-Агро» провели экспресс-консультации со студентами и дали рекомендации по построению карьеры. Также компания пригласила будущих специалистов на практику и стажировку, которую удобно совмещать с учебой.

Для подачи заявки желающим необходимо заполнить анкету на портале «Найди себя!».