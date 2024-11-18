Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» выиграл в матче с Череповцом

ХК «Витязь» разгромил очередного соперника в выездном матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. Игра с «Северсталью» из Череповца закончилась со счетом 7:1 в пользу Подмосковья.

В Минспорте Московской области отметили, что лучшим игроком матча в составе подмосковного клуба стал Дмитрий Бучельников. На его счету один гол и две результативные передачи. В сезоне у Дмитрия уже 26 очков — пока что это второй результат в бомбардирской гонке КХЛ.

«Витязь» сыграл уже 28 игр и заработал 27 очков, что позволило ему разместиться на девятом месте в западной конференции. От зоны плей-офф подмосковную команду отделяют три очка.

Следующий матч против ХК «Локомотив» из Ярославля пройдет 19 ноября.

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