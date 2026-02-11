Подмосковный горнолыжник Семен Ефимов завоевал второе «золото» на международных соревнованиях

Спортсмен из Московской области Семен Ефимов, представитель Центра олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» (Дмитров), успешно выступил на международных FIS-стартах по горнолыжному спорту в Италии.

На соревнованиях в городе Кронплатц 10 и 11 января 2026 года, а также в Валле-ди-Казиес 15 января Семен Ефимов завоевал две золотые и одну серебряную медали. Особенно удачным для него стал слалом — дисциплина, в которой спортсмен добился своего второго «золота».

Участие в турнире приняли 54 горнолыжника из 24 стран мира. Благодаря успешным выступлениям на этих соревнованиях Семен Ефимов вошел в состав национальной сборной России и будет представлять страну на Кубке мира по горнолыжному спорту. Состязания пройдут в Кицбюэле (Австрия) 25 января и в Шладминге (Австрия) 28 января.

