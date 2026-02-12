Подмосковный горнолыжник Семен Ефимов завоевал две медали на международных соревнованиях

Подмосковный спортсмен Семен Ефимов отличился на рейтинговых международных соревнованиях – FIS-стартах по горнолыжному спорту, которые прошли в Италии. По итогам турнира он прошел отбор для участия в Кубке мира, как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Семен Ефимов, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» (Дмитров), стал обладателем золотой медали в дисциплине «слалом». В этой же дисциплине он завоевал и серебряную медаль в рамках отбора для участия в Кубке мира.

На международных FIS-стартах, прошедших в городе Кронплатц 10 и 11 января 2026 года, приняли участие 54 горнолыжника из 24 стран мира. По итогам состязаний Семен Ефимов вошел в состав национальной сборной и будет представлять Россию на Кубке мира по горнолыжному спорту, который пройдет с 24 по 28 января в Австрии.

