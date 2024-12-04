Подмосковный горнолыжник Семен Ефимов выиграл всероссийские соревнования

Подмосковный спортсмен Семен Ефимов выиграл на Кубке России по горнолыжному спорту. Он получил золотую медаль в дисциплине «слалом».
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, Семен Ефимов показал лучший результат по сумме двух спусков в слаломе среди мужчин. Он опередил соперников из Санкт-Петербурга и Челябинской области.
Первый этап соревнований прошел в Кировске, в нем участвовали свыше 140 человек. Второй и третий этапы состоятся с 9 по 11 декабря в городе Полярные Зори. После этого участники будут соревноваться в Кусе, Москве, Красноярске, Манжероке, Елизово и Южно-Сахалинске.
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