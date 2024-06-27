Подмосковный гольфист Давид Нагиев стал призером международных соревнований
Представитель Московской области Давид Нагиев стал бронзовым призером Кубка АГР 2024 по гольфу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.
На первой лунке победителем стал шестикратный чемпион России Владимир Осипов. Чемпион России Давид Нагиев уступил Петру Коносову, заняв третье место.
Напомним, международный турнир проходил в гольф-клубе Пайн Крик Гольф Резорт в Свердловской области. Мероприятие организовали по нацпроекту «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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