Подмосковный гольфист Давид Нагиев стал призером международных соревнований

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Представитель Московской области Давид Нагиев стал бронзовым призером Кубка АГР 2024 по гольфу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

На первой лунке победителем стал шестикратный чемпион России Владимир Осипов. Чемпион России Давид Нагиев уступил Петру Коносову, заняв третье место.

Напомним, международный турнир проходил в гольф-клубе Пайн Крик Гольф Резорт в Свердловской области. Мероприятие организовали по нацпроекту «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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