Подмосковный глэмпинг победил в экологической номинации национальной премии

Сеть глэмпингов «Вилли Улей» победила в номинации «Самый экологичный объект в туризме и гостеприимстве» национальной премии «Туризм будущего». Один из ее отелей находится в Ступине.

Место отметили за бережное отношение к окружающей среде. «Вилли Улей» придерживается определенных принципов: отказался от пластика, заказывает только экологическую косметику и бытовую химию, использует натуральные материалы и даже создает собственный текстиль. Помимо того, отели стараются экономить воду и электричество.

На территории глэмпингов проводятся эко-квесты для детей и взрослых, субботники по уборке территории парка и облагораживанию троп. Все это формирует экокультуру у отдыхающих.

Сотрудники отелей участвуют в мастер-классах и креативных группах по вопросам сохранения природы.

В Министерстве культуры и туризма Московской области напомнили, что премия «Туризм будущего» вручается ежегодно. Ее победителями становятся выдающиеся проекты и работники, которые вносят вклад в развитие регионов, экологию, социальную сферу и сохранение культурного наследия.