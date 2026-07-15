Подмосковный гинеколог Тарас Бунь напомнил о пользе спорта для беременных

При нормально протекающей беременности физическая активность не только допустима, но и полезна. Подмосковный врач отметил, что если отсутствуют медицинские противопоказания, будущим мамам не стоит полностью отказываться от движения.

Распространенное мнение о необходимости максимального покоя во время беременности не соответствует современным медицинским рекомендациям.

Умеренные физические нагрузки помогают решать сразу несколько важных задач. Они способствуют поддержанию здорового веса, что облегчает восстановление после родов, улучшают кровообращение и снабжение плода кислородом, а также снижают вероятность появления отеков и судорог.

«Также спорт отлично борется с типичными хандрой и бессонницей, так как помогает выплеснуть лишнее напряжение и крепко спать по ночам. Конечно, никто не призывает поднимать тяжелые штанги или бегать марафоны. Лучше всего подойдут спокойные виды активности: плавание, где вода снимает нагрузку со спины, йога для беременных, пилатес или просто долгие прогулки на свежем воздухе», — пояснил акушер-гинеколог, заведующий женской консультацией Можайской больницы Тарас Бунь.

Во время занятий необходимо следить за самочувствием. Если появляются головокружение, затрудненное дыхание, боль или другие неприятные симптомы, тренировку необходимо сразу прекратить.

Физическая активность должна приносить пользу и хорошее самочувствие, а не становиться причиной переутомления.