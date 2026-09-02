Подмосковный гинеколог Адрен назвала нормой поредение волос у женщин с возрастом

С возрастом женский организм претерпевает естественную гормональную перестройку, которая неизбежно сказывается на состоянии волосяного покрова, рассказала врач-акушер-гинеколог женской консультации Можайской больницы Светлана Адрен. В этот период снижается выработка эстрогенов — веществ, отвечающих за густоту и темп роста локонов.

При этом влияние даже небольшого количества андрогенов становится более выраженным.

«Из-за этого волосяные фолликулы начинают работать слабее: волосы растут медленнее, становятся тоньше, теряют пигмент и чаще выпадают. Кроме того, сам жизненный цикл каждого волоска постепенно укорачивается. Если в молодости волос мог расти пять–семь лет, то с возрастом эта фаза сокращается до двух–трех лет. В результате он просто не успевает вырасти длинным и крепким перед тем, как выпасть. На его месте появляется новый, но более тонкий и слабый», — отметила доктор.

Кровообращение в коже головы, в свою очередь, замедляется, поэтому луковицы получают меньше кислорода и питательных веществ.

Дополнительное воздействие оказывают перенесенные заболевания, эмоциональные потрясения, прием медикаментов, а также частое химическое или термическое воздействие при укладках.

Все это истощает корневую систему, заставляя ее ресурс исчерпываться быстрее. Специалист призвала женщин не беспокоиться по этому поводу, подчеркнув, что поредение прядей — нормальный биологический процесс.