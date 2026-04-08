Подмосковный гастроэнтеролог назвала полезные альтернативы глазури для куличей

Врач напомнила, что обычная глазурь — это почти чистый сахар, который повышает уровень глюкозы в крови очень быстро.

«Но есть более интересные варианты: белковая глазурь с меньшим количеством сахара или, например, творожная основа — она добавляет белок и делает десерт чуть более сбалансированным. Также можно добавить немного лимонного сока или цитрусового пюре в белковую глазурь: она будет не только лучше держаться на куличе, но и приобретет легкий мерцающий оттенок, почти как перламутр», — пояснила Юлия Сластен.

Гастроэнтеролог порекомендовала не украшать кулич растопленным маршмеллоу, поскольку это более быстрые углеводы, чем обычная глазурь. Также она не слишком гигиенична — быстрее впитывает микрофлору окружающей среды.

«Если хочется чего-то необычного, то попробуйте сделать глазурь из творога или йогурта без добавок, добавив в него немного меда или стевии. Не менее полезным вариантом станет фруктовая глазурь. Для этого измельчите ягоды в блендере до состояния пюре. Можно добавить немного желатина для загустения. Такая глазурь будет богата витаминами и антиоксидантами», — порекомендовала медик.

Также можно покрыть кулич шоколадом с содержанием какао от 70%. Для украшения лучше использовать измельченные орехи, ягоды и фрукты.