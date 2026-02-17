Подмосковный гастроэнтеролог дал советы по наполнению блинов на Масленицу

Накануне началась Масленичная неделя, во время которой на столах чаще, чем обычно, появляются блины. Врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Елена Пехотина поделилась рекомендациями, как сохранить баланс между народными традициями и заботой о собственном организме.

Специалист составила список начинок, которые позволят не отказывать себе в удовольствии, но и не нагружать желудочно-кишечный тракт.

Идеальный блин должен содержать достаточно белка и клетчатки, чтобы не вызывать резких скачков сахара в крови и обеспечить длительную сытость. Наиболее сбалансированные варианты — это творог 2–5% жирности в сочетании с йогуртом, отварное мясо птицы, нежирная рыба, тушеные овощи — кабачки, тыква, а также яблочное пюре без сахара.

В список нежелательных сочетаний, создающих нагрузку на поджелудочную железу и провоцирующих изжогу, врач включила жиры в сочетании с быстрыми углеводами.

Среди антилидеров оказались сгущенное молоко, кремы на сливочном масле, жареный бекон, колбасы и заправки с содержанием майонеза. Соленая рыба, сыр и маринады задерживают жидкость в организме и способны привести к скачку артериального давления.

Пожилым людям и детям лучше отдавать предпочтение мягким начинкам, которые организм сможет легко усвоить. Среди них — банан, творог, печеное яблоко и мясо индейки.