Подмосковный ФРП поможет импортозамещающим предприятиям погасить кредиты

Подмосковный Фонд развития промышленности начнет прием заявок на получение компенсации затрат на реализацию инвестиционных проектов в сфере импортозамещения 3 июня. Заявление можно подать до 10 июня 2024 года.

«Общий объем программы грантовой поддержки регионального ФРП на 2024 год составляет 565 миллионов рублей. Распределение средств среди заявителей будет осуществляться на конкурсной основе», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Заявки будут принимать в июне, сентябре и декабре. В рамках грантовой программы компании могут получить до 50 миллионов рублей на компенсацию затрат на погашение части процентов по кредитам.

С условиями программы можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей в регионе.

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