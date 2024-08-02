Подмосковный Фонд поддержки экспорта признали лучшим в области цифровизации

Фото: Российский экспортный центр (РЭЦ)

Подмосковный фонд поддержки внешнеэкономической деятельности победил в номинации «Кит цифровизации». Благодаря его работе предприниматели активнее регистрируются на платформе «Мой экспорт».

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, по итогам второго квартала года фонд привлек наибольшее количество компаний малого и среднего бизнеса на платформу Российского экспортного центра.

«Во втором квартале 2024 года на платформе „Мой экспорт“ больше всего зарегистрировалось компаний именно из Московской области, что и стало основным критерием для присуждения первого места в номинации», — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что подмосковные экспортеры регулярно взаимодействуют с фондом в цифровом виде. Это облегчило процесс коммуникации для предпринимателей.

Кроме того, бизнесу доступна специализированная подсистема, которая интегрирована с платформой «Мой экспорт». Это дает возможность удобно получать региональные и федеральные меры поддержки.

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