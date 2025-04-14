Подмосковный фонд микрофинансирования запустил программу поддержки участников СВО. С ее помощью предприниматели, которые принимали участие в спецоперации, могут получить льготные займы на развитие бизнеса.

Как рассказали в региональном Мининвесте, предпринимателям будут предоставлять льготные кредиты на сумму до пяти миллионов рублей. Получить поддержку могут участники СВО, а также компании, где доля бойцов в уставном, складочном или акционерном капитале составляет более 50%.

«Бизнесу предоставляется возможность получить льготный заем на сумму до пяти миллионов рублей сроком до 36 месяцев под 2% годовых на любые цели, связанные с развитием предпринимательской деятельности», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Узнать больше об условиях участия в программе можно по ссылке.

Больше информации о поддержке бизнеса — на инвестпортале Подмосковья.