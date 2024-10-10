Подмосковный Фонд капремонта принял участие в международной выставке лифтов

Международная выставка лифтов проходит в Москве с 9 по 11 октября. На ней встретились отечественные и иностранные компании, чтобы обсудить последние тенденции и инновации отрасли. Среди них — специалисты подмосковного Фонда капитального ремонта.

Как сообщили в МинЖКХ региона, на выставке также присутствуют компании, работающие с фондом. Это «Элевейтинг», «Стартен» и «Лифтовой Альянс». Они представили свои достижения и разработки.

«Выставка „Лифт Экспо“ является важной площадкой для обмена опытом и поиска новых технологий, которые позволят нам расширять возможности модернизации лифтового парка Московской области и применять инновационные решения во благо региона. С 2014 года мы заменили уже более 13,4 тысячи лифтов, что сделало наши дома безопаснее и удобнее для всех жителей», — сказал глава министерства Антон Велиховский.

Участи фонда в выставке помогло решить многие бизнес-задачи, в том числе улучшить маркетинговые и производственные процессы.

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