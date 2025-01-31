Подмосковный фигурист выиграл бронзу на всероссийском турнире

Подмосковный фигурист Тимофей Шелковников стал призером на всероссийских соревнованиях «Северный вальс». Он завоевал бронзовую медаль.

По результатам двух прокатов подмосковный фигурист набрал 222,54 балла и показал лучший результат в произвольной программе, рассказали в региональном Минспорте.

Первое место занял Артем Ковалев, а второе — Иван Конихин. Они оба представляли Москву.

​Тимофей Шелковников представил Училище олимпийского резерва № 1, а также Академию фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Соревнования проходили с 27 по 29 января в Санкт-Петербурге в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».​