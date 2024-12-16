Подмосковный фигурист выиграл бронзу на всероссийских соревнованиях
Подмосковный спортсмен Макар Пузин стал призером на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Мордовские узоры». Он получил бронзу.
Как сообщили в Минспорте, Макар Пузин занял третье место в одиночном катании среди юниоров по программе кандидатов в мастера спорта. Он уступил соперникам из Москвы.
Соревнования проходили с 13 по 15 декабря в Саранске. В них участвовали спортсмены из 35 регионов России. Это юноши, девушки, мужчины и женщины.
Турнир провели по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Приставы объявили в розыск Лигалайза за долг более полумиллиона рублей
ЕС пригрозил Грузии санкциями за разгон антиправительственных митингов
Опубликованы первые фото будущего iPhone 17 Pro с горизонтальными камерами
Ледовое шоу Ильи Авербуха в Лобне собрало более трех тысяч зрителей
Просто здравствуй, просто как дела. Готов ли золотой состав «Непары» выступить вместе
Пассажиры лоукостера отказались платить за негабаритные сумки и начали прорываться на борт
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте