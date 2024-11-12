Аграрий во втором поколении Федор Корнев развивает животноводческую ферму в Подмосковье. Все начиналось с одной коровы, а сегодня это семейное хозяйство насчитывает несколько десятков голов крупного рогатого скота, поголовье свиней, кроликов, уток и гусей. О слагаемых успешного сельского бизнеса предприниматель рассказал в программе «Земельный вопрос» с Яной Фомичевой.

Семейную ферму открыли родители Федора больше 30 лет назад. Сегодня это успешное хозяйство, которое производит 165 наименований продукции. Работают всей семьей и активно развивают агротуризм. Ручные кролики, козы, утки и гуси рады гостям, всех можно кормить и гладить. Во время посещений звучит классическая музыка — это ноу-хау Федора.

«Люди все время бегут, все время в потоке, из Москвы — в Москву. Приезжая к нам, они берут бутылку кефира, булку хлеба, садятся на лавочку и „зависают“, расслабляются. Мне это нравится. Вся суть моего бизнеса происходит из души. Это порыв, который сначала тебя мотивирует и заряжает, а уже потом приносит деньги», — говорит Корнев.

Развивать сельский бизнес помогают профильные специалисты.

«Региональная власть знает нас, мы знаем ее и достаточно хорошо общаемся. Фермер пашет, не поднимая головы, он не видит, что происходит вокруг. Это некий вакуум. Поэтому очень важно как раз взаимодействие с Минсельхозом и властью. От них мы получаем информацию о том, что вышел новый закон, что есть возможность получить грант или другую поддержку», — рассказал предприниматель.

Он отметил также, что сейчас появилось много образовательных программ. Можно найти практически любое обучение, и оно будет бесплатным. А вопросов в сельском бизнесе много. Создал — вырастил — произвел — продал. Для реализации этой цепочки нужно знать строительство, животноводство, растениеводство, маркетинг, продажи. Если с чем-то не справился, проект не зайдет.

Тем, кто еще только думает о занятии фермерством, Федор Корнев посоветовал все взвесить и выяснить, какие программы поддержки подходят под реализацию задумки.

«Фермерством надо гореть. Но если вы это примите и войдете в это, вы получите свободу и творчество. Хотите быть счастливым человеком, который крепко стоит на земле и гордится тем, чем он занимается, берите и делайте», — говорит потомственный фермер.

Если семья поддерживает и готова участвовать — еще лучше. Совместное фермерство, по словам Федора, укрепляет клан и дает больше возможностей для развития бизнеса.