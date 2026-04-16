Подмосковный эпидемиолог напомнил порядок действий при укусе клеща

С приходом весны в Балашихе, как и на всей территории Подмосковья, начался сезон активности клещей. В округе зарегистрировали 15 случаев укусов, при этом четверо пострадавших — дети.

Врачи напоминают, что при обнаружении клеща важно действовать быстро и правильно. Сначала следует извлечь его самостоятельно или в травмпункте.

«Затем место укуса нужно обработать антисептиком. Самого клеща следует самостоятельно сдать в специализированную лабораторию для анализа на инфекции. Завершающим и обязательным этапом является визит к участковому врачу или врачу-инфекционисту, который назначит дальнейшее лечение», — отметила эпидемиолог Балашихинской больницы Алина Алиева.

Исследование клещей проводят, в частности, в Центре гигиены и эпидемиологии в Мытищах. В случае подозрения на клещевой энцефалит пациенту могут назначить экстренную профилактику с применением иммуноглобулина.

Если подтверждается болезнь Лайма, лечение обычно включает курс антибиотиков.

Промедление с обращением за помощью может привести к серьезным последствиям. Оба заболевания способны поражать центральную нервную систему, а болезнь Лайма – затрагивать суставы и сердечно-сосудистую систему.

За медицинской помощью после укусов клещей в Балашихе в прошлом году обратились 568 жителей Балашихи, в том числе 136 детей.

В городе работают травмпункты, куда можно обратиться за экстренной помощью: в микрорайоне Керамик на Носовихинском шоссе в доме № 12к1, а также на проспекте Ленина в доме № 63.