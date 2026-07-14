Подмосковный дзюдоист выиграл золотую медаль на Кубке Европы

Дзюдоист из Московской области Павел Коловердов стал победителем Кубка Европы среди спортсменов до 21 года. Соревнования проходили 11 и 12 июля в венгерском городе Пакш.

Учащийся щелковской спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам выступал в весовой категории до 73 килограммов и уверенно дошел до высшей ступени пьедестала.

На пути к финалу он одержал победу над спортсменом из Швеции, выполнив результативный прием, после чего сумел сохранить преимущество до окончания схватки.

Финальный поединок стал российским дерби: соперником Павла Коловердова был Атмир Соблиров. Победитель определился лишь в дополнительное время. В решающий момент представитель Подмосковья провел результативный прием, получив оценку «юко», что принесло ему золотую медаль турнира.

По итогам соревнований сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав 25 наград, в том числе 10 золотых, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

В Кубке Европы приняли участие 387 молодых дзюдоистов из 35 стран. Турнир считается одним из важнейших международных стартов для спортсменов до 21 года, поскольку позволяет заработать рейтинговые очки и повысить шансы на участие в первенствах Европы и мира.