Подмосковный дзюдоист стал чемпионом Игр стран СНГ в Азербайджане

Спортсмен из Щелкова Тимур Алиев выиграл золотую медаль на турнире по дзюдо в рамках третьих Игр стран СНГ в Азербайджане. Он выступал в категории до 81 килограмма, сообщили в подмосковном Минспорте.

В полуфинале Алиеву удалось побороть азербайджанского дзюдоиста Абдулу Рахматова. За титул чемпиона щелковский борец сражался с еще одним представителем Азербайджана Мухаммедом Агакишиевым.

Всего на Играх стран СНГ российские дзюдоисты завоевали 14 медалей — семь золотых, четыре серебряные и три бронзовые.

В ведомстве напомнили, что соревнования прошли с 28 сентября по 8 октября. Участниками турнира в этом году стали спортсмены из 12 стран мира, в том числе из пяти, не входящих в список СНГ. Атлеты боролись за 246 комплектов наград в 23 видах спорта.