Подмосковный дзюдоист Алексей Топтыгин победил на первенстве мира

Спортсмен из Подмосковья Алексей Топтыгин завоевал золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо. Соревнования проходят в Перу, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Алексей Топтыгин, представляющий городской округ Щелково, в рамках 1/16 финала соревнований в весовой категории до 50 килограммов одержал победу над представителем Перу Даниэлем Кастилло. Затем он успешно выступил против азербайджанца Бахадира Фейзуллаева.

В четвертьфинале ему удалось одержать верх над монгольским дзюдоистом Чинхусленом Бямбасурэном. Схватка за выход в финал с другим азербайджанским спортсменом Махаммадали Хусиевым также завершилась в его пользу. В финальной встрече Алексей победил бразильца Юри Переиру.

На сегодняшний день он стал единственным российским спортсменом, удостоившимся золотой медали на этом первенстве мира по дзюдо.

Соревнования среди юношей и девушек до 18 лет проходят в столице Перу, городе Лима, с 28 по 31 августа. На этом турнире также выступят подмосковные представители: Эвелина Босиек из Домодедова и Рустам Кадзаев из Дмитровского округа.

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