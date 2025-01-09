Подмосковный донорский центр проведет конкурс детских рисунков

Новогодний конкурс детских рисунков продолжается в подмосковном Центре крови. Его итоги объявят 14 января, а победители получат пригласительные на одну из культурных площадок Москвы.

Конкурс для январских доноров с призами «Давайте верить в чудеса» стартовал в преддверии Нового года в соцсетях учреждения, рассказали в региональном Минздраве. Для участия нужно сдать кровь, быть подписанным на VK или Telegram центра и прислать туда рисунок своего ребенка.

«Допускается участие маленьких братишек, сестренок, племянников или племянниц — как они представляют и понимают, кто такой донор крови. Авторы лучших рисунков получат пригласительные на одну из культурных площадок столицы. Рисунки юных художников украсят стены Центра крови», — сказала начальник отдела по связям с общественностью областного центра крови Елена Денисова.