Подмосковный дизайнер победил на международном конкурсе адаптивной одежды

«Общими усилиями продолжим работу над созданием экосистемы адаптивной одежды — красивой, удобной и доступной для всех», — подчеркнула статс-секретарь — заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Торжественный гала-показ лучших коллекций состоялся накануне в залах Эрмитажа, где исторические костюмы соседствовали с инновационными разработками для людей с ограниченными возможностями.

Конкурс, собравший 286 заявок из 67 регионов России и семи стран мира, стал важной вехой в развитии индустрии адаптивной моды. Как подчеркнул директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, некоторые представленные модели могут войти в новую музейную коллекцию института костюма.

«И они на самом деле люди с безграничными возможностями», — обратил внимание представитель генерального партнера конкурса — председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Для участников из Подмосковья это соревнование стало возможностью продемонстрировать свои разработки на международной площадке. Победа Марины Самулкиной подтверждает высокий уровень дизайнерского сообщества региона и его вклад в создание доступной моды.

«Хочу выразить огромную благодарность Анне Евгеньевне. Только человек с огромным добрым сердцем мог организовать такой проект. Конкурс проходит уже четвертый год, а в этом году он стал международным», — поблагодарила Анну Цивилеву участница из Кемеровской области — Кузбасса Александра Федоренко, занявшая третье место в номинации «Мирный образ защитника Отечества».