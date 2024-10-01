Подмосковный детский омбудсмен Мишонова назвала способы защитить ребенка от опасностей

В разгар учебного года особую актуальность получил вопрос безопасности детей на улицах. О правилах, которым необходимо научить школьников любого возраста, в интервью Юлии Минаковской рассказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

«Чувство безопасности — это навык, это ощущение от жизни, которое нужно прививать с самого раннего детства. Ребенок должен понимать и оценивать риски. Тогда, может быть, мы добьемся того, чтобы он чувствовал себя в безопасности», — убеждена Мишонова.

Детей обязательно нужно научить правильно переходить дорогу даже там, где есть пешеходный переход. Если ребенок сам ходит в школу или возвращается из нее, необходимо вместе с ним пройти по маршруту несколько раз и указать на все моменты, которые потребуют особого внимания.

«Важно научить ребенка правилу „свой-чужой“. Не надо пугать „плохими тетями“ и „плохими дядями“, потому что настоящие злоумышленники могут выглядеть как очень хорошие, добрые люди. У ребенка должен быть четкий круг. Свои — это только родные и близкие. Это не сосед по дому, не охранник в ЖК и не ваш водитель. Также, надо научить, что нормальный взрослый никогда не обратится за помощью к ребенку. Что бы ни предлагал чужой человек — соглашаться нельзя», — подчеркнула Ксения.

Она добавила, что в обществе много людей с психическими отклонениями, и это надо учитывать. Детей надо предупреждать об этом и постоянно повторять информацию.

«Дети — это маленькие люди, они могут забыть, пропустить мимо ушей, быть занятыми чем-то другим и не воспринять. Даже если ребенка раздражает, нужно повторять», — говорит омбудсмен.

Еще одно важное правило — знать наизусть телефоны мамы и папы. С гаджетом может случиться все, что угодно, поэтому номер родных обязательно должен быть в памяти.

Если дети остаются дома одни, есть правила поведения при задымлении или пожаре. Ребенок не должен пытаться что-то потушить сам, ему нужно как можно скорее покинуть помещение и позвонить родителям.

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