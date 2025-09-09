Подмосковный дерматовенеролог объяснил причины выпадения волос осенью

Сезонное выпадение волос считается естественным процессом. Причины кроются в изменениях в организме из-за сокращения светового дня и уменьшения солнечной активности. Однако есть и другие факторы, способные усугубить проблему, предупредили в Московском областном кожно-венерологическом диспансере.

«На ухудшение состояния волос осенью могут влиять стресс, несбалансированное питание с недостатком витаминов и микроэлементов, а также последствия летнего воздействия ультрафиолета, хлорированной воды и соленого морского воздуха. Все это ослабляет волосяные фолликулы и делает волосы более ломкими», — рассказала врач-дерматовенеролог Анастасия Платицына.

Она добавила, что для борьбы с проблемой важно пересмотреть рацион: добавить в него продукты богатые железом, цинком, витаминами В и D. Также можно подобрать специальный минеральный комплекс.

Уход за волосами должен быть бережным: без горячих укладок, агрессивных шампуней и тугих причесок.

Если проблема наблюдается долго, сильно тревожит или присутствуют другие симптомы, следует обратиться к врачу. Он проведет диагностику и при необходимости назначит лечение.

Записаться к специалисту можно на регпортале «Здоровье».