Подмосковный дерматовенеролог назвал способы продления молодости кожи

Процессы увядания кожи запускаются в организме гораздо раньше, чем человек замечает первые морщины или потерю упругости — механизм начинает активизироваться уже после 25 лет. Врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Ася Габанукаева рассказала, как правильно узаживать за собой, чтобы продлить молодость.

С течением времени в организме все менее активно вырабатываются коллаген и эластин, отвечающие за плотность и эластичность кожи. Кроме того, истончается защитный гидролипидный слой.

Однако внимательное отношение к повседневным привычкам и правильно подобранный уход способны существенно затормозить возрастные изменения, помогая надолго сохранить здоровье и упругость.

«Основой защиты кожи является минимизация фотостарения. Использование солнцезащитных средств необходимо в городской среде круглый год, так как ультрафиолетовое излучение разрушает коллагеновые волокна непрерывно», — уточнила Ася Габанукаева.

Не меньшее значение, по словам дерматовенеролога, имеет и образ жизни в целом. Достаточное употребление чистой воды в течение дня, рацион, богатый антиоксидантами и омега‑3 жирными кислотами, полноценный сон продолжительностью семь-восемь часов, регулярная физическая активность и умение правильно справляться со стрессом — все это самым благотворным образом сказывается на состоянии кожных покровов.

Дополнительный мощный фактор, замедляющий старение, – отказ от вредных привычек, который снижает общую нагрузку на организм и позволяет ему дольше сохранять ресурсы.