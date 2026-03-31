Подмосковный дерматовенеролог напомнил о заботе о репродуктивном здоровье

Благополучие человека во многом зависит от репродуктивного здоровья. Повлиять на него могут инфекции, передающиеся половым путем. Об опасности таких заболеваний напомнила дерматовенеролог подмосковного клинического кожно-венерологического диспансера Анастасия Воронкина.

Важную роль в поддержании репродуктивного здоровья играет врач-дерматовенеролог, который специализируется на диагностике, лечении и профилактике заболеваний кожи и инфекций, передающихся половым путем.

Специалисты уделяют особое внимание скрытым инфекциям, которые могут привести к серьезным осложнениям без своевременного лечения. Это хламидиоз, микоплазмоз, герпес, папилломавирусная инфекция и трихомониаз, способные вызвать воспаление внутренних органов и привести к нарушению функционирования репродуктивной системы.

«Большинство инфекций, передающихся половым путем, проявляются лишь спустя некоторое время после заражения, зачастую маскируясь под незначительные признаки или вовсе протекая бессимптомно», — сказала Анастасия Воронкина.

Быстро обнаружить угрозу можно при своевременном обращении к специалисту. Раннее выявление снижает негативные последствия для организма.

Это особенно важно при планировании беременности.

Жителям рекомендуют проходить ежегодный профилактический осмотр у дерматовенеролога. Записать на прием можно через региональный портал «Здоровье».