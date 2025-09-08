Подмосковный дерматовенеролог напомнил о профилактике грибка стоп осенью

Осенью в период повышенной влажности, перепадов температур и ношения закрытой обуви создаются идеальные условия для размножения грибков. Инфекции заразны и могут передаваться при прямом контакте, а также через общие поверхности в бассейнах, саунах или спортзалах, предупредили в подмосковном кожно-венерологическом диспансере.

Наиболее опасен грибок стоп, или дерматофития. Ее симптомы — зуд, шелушение и трещины между пальцами. Грибок ногтей, или онихомикоз, может привести к изменению цвета, утолщению и крошению ногтевой пластины.

«Для профилактики грибковых заболеваний осенью рекомендуется тщательно высушивать кожу ног после купания, носить дышащую обувь из натуральных материалов, регулярно менять носки, а также избегать хождения босиком в общественных местах», — отметила врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Алла Архипенкова.

При первых признаках необходимо обратиться к врачу, поскольку инфекция может распространяться по телу и стать хронической.

Запись к специалисту доступна по телефону 122.