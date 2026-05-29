Подмосковный дерматовенеролог дал советы по подготовке кожи к отдыху на море

С наступлением сезона отпусков необходимо подготовиться к смене климата и активному воздействию солнца. Дерматовенеролог Павлово-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Сибикина напомнила, что высокие температуры, ультрафиолетовое излучение, морская соль и вода из бассейнов с содержанием хлора могут негативно сказаться на состоянии кожи.

Начинать подготовку к отдыху лучше за несколько недель до поездки. В этот период рекомендуется пересмотреть привычный уход и отказаться от агрессивных очищающих средств, заменив их более деликатными продуктами.

Особое внимание советуют уделить увлажнению: в ежедневный уход желательно включить средства с гиалуроновой кислотой и церамидами, которые помогают поддерживать защитный барьер кожи.

Минимум за две недели до отпуска не стоит проводить интенсивные косметологические процедуры, включая химические пилинги и лазерные сеансы.

«Особое внимание стоит уделить защите от ультрафиолета. Необходимо ежедневно применять солнцезащитные средства широкого спектра с фактором не менее 30, обновляя их каждые два часа и после контакта с водой», — подчеркнула Елена Сибикина.

Наиболее опасным считается пребывание под прямыми солнечными лучами в период с 11:00 до 16:00. Кроме того, после морской воды рекомендуется обязательно принимать душ и использовать увлажняющие кремы или лосьоны, чтобы избежать сухости, стянутости и шелушения кожи.

Игнорирование базовых правил ухода может привести не только к солнечным ожогам и преждевременному старению кожи, но и к обострению дерматологических заболеваний. В отдельных случаях повышается риск развития кожных новообразований.

При появлении подозрительных изменений, раздражения или других тревожных симптомов врачи советуют как можно скорее обратиться к дерматовенерологу. Записаться на прием жители Подмосковья могут по телефону 122.