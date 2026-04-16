Подмосковный дерматолог дал советы по защите от грибка в сырую погоду

Весна в этом году сопровождается обильными осадками и лужами под ногами. Дерматолог Красногорской больницы Марина Русак призвала внимательно относиться к выбору обуви, поскольку мокрые ботинки могут спровоцировать грибок.

Чтобы избежать этого неприятного заболевания, необходимо соблюдать простые правила.

«После того как обувь промокла, ее необходимо как следует просушить. Лучше всего ставить ее в сухое проветриваемое место. Главное правило — не оставляйте мокрые туфли или кроссовки в закрытых пространствах: сумках, темных шкафах, прихожих без циркуляции воздуха. Это создает парниковый эффект, который как раз и способствует развитию грибков», — пояснила Марина Русак.

Врач также посоветовала использовать специальные антибактериальные спреи и порошки, а также менять носки по мере необходимости. Как только они становятся влажными, следует надевать новые.

Дерматолог напомнила и первые симптомы грибка, среди которых зуд, покраснение кожи или трещины между пальцами.

«При их появлении не стоит заниматься самолечением. Сразу обращайтесь за медицинской помощью. Избегайте расчесывания и повреждения кожи, поскольку это может привести к распространению инфекции», — заключила медик.