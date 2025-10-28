Подмосковный бренд косметики увеличил продажи на маркетплейсах на 16% с января

Компания «Аравия» в Московской области за девять месяцев 2025 года увеличила продажи своей косметической продукции на маркетплейсах на 16%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Рост зафиксировали как на российских, так и на зарубежных онлайн-площадках.

«По итогам трех кварталов 2025 года объем продаж на маркетплейсах достиг 7,5 миллиона единиц продукции на общую сумму 2,9 миллиарда российских рублей. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года было реализовано 5,2 миллиона единиц продукции на сумму 2,5 миллиарда рублей», — прокомментировал директор компании «Аравия» Олег Востриков.

Продукция подмосковного производителя представлена не только на ведущих маркетплейсах России, но и в странах СНГ — в Казахстане, Узбекистане и Белоруссии. Ранее компания открыла новый завод в Протвине. В строительство и оснащение первой очереди производственного комплекса площадью более девяти тысяч квадратных метров направили около 700 миллионов рублей. Земельный участок для реализации проекта предоставили по региональной программе поддержки импортозамещения.

Напомним, подобрать площадку для инвестпроекта в Московской области можно на онлайн-карте.