Подмосковный бренд «Клинский» стал 2-м в России по продажам сосисок в 2025 году

Подмосковный бренд «Клинский» показал заметный рост по итогам прошлого года. Компания заняла лидирующие позиции в рейтинге продаж продуктов питания NTech-500. Марка заняла третье место по продажам в категории «сосиски и сардельки»

Как рассказали в региональном Минсельхозе, рейтинг NTech-500 основан на модели потребительской корзины и данных о продажах в основных федеральных сетях. По итогам 2025 года компания не только взяла серебро в категории сосисок, но и показала рост в категории «нарезка колбасных изделий», заняв шестое место. Бренду также досталась девятая строчка рейтинга в «мясной продукции».

В прошлом году в Московском регионе на долю «Клинского» пришлось 25% от всех продаж сосисок. В категории нарезок на бренд пришлось 15% рынка.

В министерстве отметили, что такого роста удалось добиться благодаря инвестиционной программе. Так, с 2023 года агропромышленная группа «Продо», в которую входит «Клинский», реализует проект модернизации на два миллиарда рублей. В рамках первого этапа на предприятии запустили автоматизированный цех мясной нарезки и улучшили цех по выпуску сосисок.