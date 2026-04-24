Подмосковный борец выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы

Подмосковный борец Адлет Тюлюбаев выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы по греко-римской борьбе. Турнир проходит с 20 по 26 апреля в Тиране.

В решающей схватке в весовой категории до 82 килограммов Адлет Тюлюбаев встретился с действующим чемпионом Европы — Гурбаном Гурбановым из Азербайджана. По итогам состязания представитель Московской области стал обладателем серебряной награды.

Бронзовые медали в этой категории достались спортсменам из Грузии и Венгрии.

«Завоеванные медали даже не мне принадлежат, а нашей команде, нашей сборной, тренерскому штабу, моим спарринг-партнерам в сборной России, потому что столько труда вложено. Они заслуживают эту медаль больше, чем я. Честно, я хочу привезти золотые медали отовсюду, откуда могу», — поделился эмоциями Адлет Тюлюбаев.

Для подмосковного спортсмена серебро стало важным шагом на пути к новым достижениям и борьбе за высшие награды на международной арене.