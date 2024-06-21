Подмосковный борец Сергей Емелин победил на Играх БРИКС

Представитель Московской области, призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Сергей Емелин победил на Играх БРИКС. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

В финале борец одолел представителя Азербайджана Зию Бабашова со счетом 5:2. Так, в копилке Московской области по всем видам спорта оказалось 52 медали: ​27 золотых, 18 серебряных и семь бронзовых.

​Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивные соревнования. В этом году их участниками стали представители 90 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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