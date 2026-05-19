Подмосковный борец победил на международных соревнованиях

Спортсмен из Московской области Иналбек Шериев стал обладателем золотой медали на международных соревнованиях «Мемориал Али Алиева» по вольной борьбе в Каспийске. Это событие состоялось во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева и было посвящено памяти легендарного дагестанского борца.

Иналбек Шериев, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта, выступал в весовой категории до 74 кг. В финале он одержал уверенную победу над представителем Турции Мухаммад-Баширом Ханиевым со счетом 10:0. Путь к финалу подмосковный борец начал с сенсационной победы над олимпийским чемпионом Заурбеком Сидаковым из Ханты-Мансийского автономного округа.

Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали спортсмены из ХМАО и Якутии.

Турнир имени Али Алиева — один из самых престижных и статусных международных стартов в мировом календаре вольной борьбы, ежегодно привлекающий сильнейших атлетов из десятков стран. Соревнования собрали 250 участников из России, Белоруссии, Азербайджана, Турции, Бахрейна, Кыргызстана и Туркменистана.

Ранее Иналбек Шериев уже достигал успехов на международной арене. В феврале 2026 года на Кубке Ивана Ярыгина в Красноярске он завоевал бронзовую медаль, а в марте стал победителем 11-го турнира Профессиональной Борцовской Лиги (PWL 11) в Ташкенте.