Подмосковный боксер выиграл серебро на Спартакиаде народов России

Третьекурсник Российского государственного университета народного хозяйства имени В. И. Вернадского в Балашихе Худобахш Авджамилов стал серебряным призером сероссийской спартакиады народов России. Соревнования с участием ведущих боксеров страны прошли в Челябинске.

Мастер спорта России выступал в весовой категории до 71 килограмма и дошел до финала. Его награда вошла в общий медальный зачет сборной Московской области.

Худобахш Авджамилов в 2019 году победил на первенствах России и Европы. Кроме того, он неоднократно занимал первые места на всероссийских турнирах.

Серебро Спартакиады стало для спортсмена вторым значимым достижением за последнее время. До этого он выиграл X Всероссийскую летнюю универсиаду в Саранске, одолев в финале мастера спорта международного класса Билала Дакаева. В турнире участвовали 106 представителей 33 вузов из 21 региона страны.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что профильные учебные заведения региона создают условия не только для профессиональной подготовки студентов, но и для их спортивного развития.