Подмосковный бюджет получил в прошлом году 2 миллиарда рублей с имущества

Около двух миллиардов рублей поступило в бюджет Подмосковья от использования и распоряжения областной собственностью в 2023 году — это на 100 миллионов больше, чем годом ранее. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова в своем выступлении перед депутатами Мосболдумы.

По ее словам, так как земельный фонд Московской области в 2023 году увеличился на 869 гектаров, выросли и доходы от его использования.

«1132 миллиардов рублей, — это средства от арендной платы и продажи права на заключение договоров аренды земельных участков. Доходы от приватизации имущества, находящегося в областной собственности, и продажи земельных участков составили 431 миллионов рублей», — рассказала Адигамова.

Она добавила, что в бюджет региона в 2023 году также поступили доходы от дивидендов по акциям — 230 миллионов рублей. Кроме того, наибольший рост зафиксирован по поступлениям средств в областной бюджет за изменение вида разрешенного использования земельных участков. Это стало возможным после внесения изменений в федеральный закон.

«Во-первых, сам заявитель понимает, сколько ему предстоит заплатить за данную услугу заранее, а во вторых, у ведомства, администрирующего этот вид доходов, пропала необходимость в судебном и претензионном порядке взыскивать денежные средства. Благодаря этому нововведению в бюджет в прошлом году поступило почти три миллиарда рублей», — пояснила глава ведомства.

Также Министерство ведет работу по передаче имущества как в собственность Московской области, так и муниципальную. За прошлый год передано более трех тысяч федеральных земель. Как правило, это участки, предназначенные для строительства необходимой инфраструктуры, либо больших инвестиционных проектов.

«Ведомство в основном передает либо земли, либо движимые объекты, к примеру, коммунальную технику, автобусы, в свою очередь консолидируем объекты электросетевого и газового хозяйства», — заключила Адигамова.

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