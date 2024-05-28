Подмосковный бюджет получил 174 миллиона рублей от реализации неиспользованной недвижимости

Земельные инспекторы провели самообследование 38 911 объектов, чтобы выявить неиспользуемое имущество. Затем его введут в хозяйственный оборот.

Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области, за год 152 объекта неиспользуемого имущества реализовали почти на 174 миллиона рублей.

«От реализации неиспользуемой недвижимости в бюджет муниципальных образований поступило 173, 8 миллионов рублей, из них: в ходе торгов — 129,9 миллионов рублей, приватизировано недвижимости на 14, а также за 29,9 миллионов рублей продан неиспользуемый имущественный комплекс», — пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В ведомстве отметили, что по каждому выявленному в ходе осмотров неиспользуемому объекту органы местного самоуправления разрабатывают дорожную карту и размещают на областном Инвестпортале.

Лидерами по количеству проведенных самообследований стали городские округа Одинцовский, Дмитровский и Ступино.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».