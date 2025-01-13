Подмосковный бизнес привлек почти 17 млрд рублей за год при поддержке областных фондов

Почти 17 миллиардов рублей смогли привлечь предприниматели в 2024 году при поддержке Московского областного фонда микрофинансирования и Московского областного гарантийного фонда. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

«С начала 2024 года Московский областной фонд микрофинансирования выдал 359 льготных займов на общую сумму 657 миллионов рублей. Помимо займов, бизнес региона активно пользуется поддержкой подмосковного Гарантийного фонда: в прошлом году выдано 851 поручительство, что позволило бизнесу привлечь более 16 миллиардов рублей заемных средств», — сказала Зиновьева.

Общая сумма, которую удалось привлечь бизнесу с помощью двух фондов, составила почти 17 миллиардов рублей.

Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Больше о льготах, субсидиях и грантах можно узнать на портале invest.mosreg.ru.