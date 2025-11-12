Подмосковный банк привлекли к ответственности за психологическое давление

Судебные приставы Подмосковья оштрафовали коммерческий банк за психологическое давление на женщину, не имевшую долгов перед кредитной организацией. Об этом сообщили в Главном управлении ФССП России по Московской области.

Жительница региона обратилась к приставам после того, как ей начали звонить неизвестные и требовать оплатить долг мужа. По телефону женщине угрожали арестом имущества, если она не внесет деньги. Под давлением она заплатила указанную сумму в отделении банка, хотя никаких обязательств перед ним не имела. Спустя время ей снова позвонили, представились судебными приставами и потребовали оплатить долг супруга.

Проверка показала, что с женщиной общались сотрудники банка, а не представители госорганов. При этом она не давала согласия на такие контакты, что является нарушением закона. В отношении нее также не было открыто исполнительных производств.

По итогам расследования банк признали виновным в нарушении законодательства о защите прав граждан при взыскании долгов и назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.