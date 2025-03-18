Подмосковный атлет победил на международном паралимпийском Гран-при в Индии

Спортсмен из Подмосковья Денис Гнездилов стал чемпионом в толкании ядра на Гран-при по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета. Он выступал в составе сборной России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Денис Гнездилов — чемпион Паралимпийских игр в Токио, заслуженный мастер спорта России и рекордсмен мира. В соревнованиях среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата он показал результат 11,36 метра и завоевал золотую медаль.
В ведомстве уточнили, что соревнования проходили в Нью-Дели. В турнире участвовали 283 спортсмена из 20 стран, включая 25 российских атлетов. Российская сборная завоевала 39 медалей: 18 золотых, 15 серебряных и шесть бронзовых.
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