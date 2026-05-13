Подмосковный аллерголог напомнил способы борьбы с аллергией на пыльцу

В регионах средней полосы России продолжается сезон активного цветения, из-за чего у многих жителей обострился поллиноз. Аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко рассказала, как бороться с симптомами аллергии.

В отдельные дни концентрация пыльцы в воздухе достигает высоких значений, поэтому поллиноз переносится особенно тяжело.

Чаще всего симптомы возникают в период цветения ольхи, орешника, березы, злаков и сорных трав. Дополнительно состояние могут ухудшать споры плесневых грибов, постоянно присутствующие в воздухе.

Аллергия развивается у людей с наследственной предрасположенностью, когда иммунная система слишком остро реагирует на обычные внешние факторы. При поллинозе у пациентов появляются насморк, заложенность носа, слезотечение, зуд кожи и отеки век. Такое состояние может сохраняться в течение всего времени цветения.

«Чтобы снизить выраженность симптомов в период пыления растений, рекомендуется чаще делать влажную уборку, проветривать помещение после дождя или вечером при отсутствии ветра — чтобы пыльца не залетала внутрь, а также установить на окна противопыльцевые сетки. Выходя на улицу, стоит надевать солнцезащитные очки, убирать волосы, использовать респиратор или назальные фильтры. После возвращения домой необходимо переодеться и принять душ. Эффективно помогают и антигистаминные препараты», — отметила Алена Бондаренко.

В период обострения врач порекомендовала исключить из рациона мед, орехи, некоторые фрукты и другие растительные продукты, способные усиливать аллергическую реакцию. Также рекомендуется избегать контакта с дополнительными аллергенами, отказаться от курения и алкоголя.

При первых симптомах аллергии специалисты стоит обратиться к специалисту, поскольку самолечение может ухудшить состояние.