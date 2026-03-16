Подмосковный аллерголог напомнил эффективные способы борьбы с поллинозом

В Московской области фиксируют присутствие в воздухе пыльцы, занесенной с южных территорий, где растения уже начали цвести. Эта особенность может доставлять дискомфорт людям, страдающим поллинозом — сезонной аллергической реакцией на пыльцу.

О том, как минимизировать неприятные проявления аллергии и пережить этот период с наименьшими последствиями, рассказала Елена Пятикова, врач-аллерголог и пульмонолог, ведущая прием в Красногорской больнице.

Характерными признаками обострения являются отечность век, заложенность носа, зуд кожи и дискомфорт в глазах.

Только врач может точно определить причину аллергии с помощью кожных проб или анализа крови и назначить правильную терапию. До визита в больницу облегчить состояние помогут простые меры: ограничьте пребывание на улице в сухую и ветреную погоду, особенно утром и днем, когда концентрация пыльцы особенно максимальна.

Если выйти из дома все же необходимо, стоит использовать защитные маски и очки. Вернувшись с улицы, врач рекомендует сразу же промыть нос солевым раствором, принять душ и переодеться в чистую одежду, чтобы удалить пыльцу, осевшую на теле и тканях.

Полезно и проветривать помещение, однако только в вечерние часы. В дополнении установите на окна специальные сетки и часто смачивайте их водой — она будет снижать концентрацию пыльцы.

Особое внимание в период обострений стоит уделить питанию. Из рациона на время рекомендуется исключить мед и продукты пчеловодства, яблоки, груши, сливы, абрикосы, вишню, клубнику, а также орехи и любые лекарственные средства, имеющие растительное происхождение.

По возможности стоит ограничить контакт с иными возможными раздражителями, например, с домашними питомцами, а также полностью отказаться от курения и употребления алкоголя.

Своевременное обращение к аллергологу и неукоснительное выполнение этих несложных правил позволят людям с гиперчувствительностью к пыльце пройти сезон цветения без серьезных осложнений.